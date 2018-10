Sie will ihren Dominic nicht sehen

Haas am Mittwoch gegen Nummer zwei des Upper Austria Ladies Linz

Lokalmatadorin Barbara Haas geht als krasse Außenseiterin in ihren vierten Hauptbewerb beim Upper Austria Ladies Linz. Die 22-Jährige trifft beim traditionellen Damen-Tennisturnier auf die als Nummer zwei gesetzte Niederländerin Kiki Bertens, Stammgast in Linz. Das Match wird am Mittwoch stattfinden.

Haas, die im Doppel mit Belinda Bencic (SUI) antritt, ist die einzige Österreicherin im Hauptfeld des Linzer Klassikers. Mavie Österreicher, Melanie Klaffner und Nadja Ramskogler schieden in der Qualifikation aus.

Neben der topgesetzten Julia Görges, gegen Landsfrau Andrea Petkovic gefordert, und Olympiasiegerin Monica Puig (ESP), die auf die Russin Margarita Gasparjan trifft, ist Kristina Mladenovic (FRA) eine der Hauptattraktionen. Die Freundin von Dominic Thiem will ihren Liebsten „in Linz nicht sehen“, Thiem ist aktuell in Shanghai im Einsatz und soll „dort so lange wie möglich bleiben“, sprich, das Turnier gewinnen.

Ihrem ersten Auftritt in Linz blickt „Kiki“ gespannt entgegen, das Turnier sei sehr stark besetzt, ihre Auftaktgegnerin kennt Mladenovic nicht, „eine Britin, aber mehr weiß ich nicht von ihr.“ Wildcard-Spielerin Harriett Dart sollte die Französin nicht vor unlösbare Probleme stellen. Im Falle eines Sieges könnte im Achtelfinale ihre Doppelpartnerin Timea Babos (HUN) warten, die mit der als Nummer acht gesetzten Kroatin Donna Vekic eine deutlich schwierigere Aufgabe zugelost bekam. AHA