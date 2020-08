OÖ: Sieben Berufsschulen werden modernisiert

An sieben, teilweise mehrjährigen, Großbaustellen an Oberösterreichs Berufsschulen wird aktuell an der Modernisierung gearbeitet.

Das gaben Bildungsreferentin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer via Aussendung bekann. Bei der Berufsschule Altmünster steht der 18 Millionen Euro schwere Wiederaufbau des Schlosses Ebenzweier nach dem Großbrand von Mai 2016 im Vordergrund.

In Freistadt wird der Bauhof neu gebaut, in Gmunden entsteht ein neues Labor, in Linz wird die Berufsschule 2 aufgestockt und das Internat in der Turmstraße saniert, in Ried wird die Schule generalüberholt und in Wels sowie der Berufsschule Linz 3 werden die Labors umgebaut.