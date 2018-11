Kerze löst Brand aus: Sieben Bewohner ins Freie gerettet

Nächtlicher Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus in Linz-Urfahr

LINZ — Sieben Bewohner eines Mehrparteienhauses musste die Linzer Berufsfeuerwehr in der Nacht zum Dienstag aus dem verrauchten Gebäude im Stadtteil Urfahr retten. Kurz vor ein Uhr hatte eine 79-jährige Bewohnerin aus dem dritten Stock des Hauses an der Schumpeterstraße Alarm geschlagen. Sie war laut Polizei durch ein Knistern aufgewacht — die Pensionistin dürfte, wie die Ermittlungen ergaben, am Abend vergessen haben, eine Kerze auszublasen.

Ihre Nachbarn aus dem vierten Stock mussten auf die Einsatzkräfte warten, ehe sie ins Freie konnten — die Florianis brachten sie mit Fluchtfiltermasken über das verrauchte Treppenhaus in Sicherheit. Die Löschteams der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalena konnten die Flammen löschen —allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aufgrund des fortgeschrittenen Brandes aufwendig, hieß es. Erst nach zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Nicht bewohnbar

Die Brandwohnung und die Wohnungen im vierten Stock sind derzeit nicht bewohnbar, jene in den unteren Etagen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, berichtet die Feuerwehr.