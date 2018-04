Ein 18-jähriger Steirer ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im Vorjahr einen Mitschüler in der Berufsschule mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Die Geschworenen verfügten auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.