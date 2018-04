Sieben Mal in Europacup-Halbfinale

Seit 1996, als der SK Rapid sogar bis ins Endspiel im Cup der Cupsieger (0:1 gegen Paris SG) vordringen sollte, stand kein österreichischer Klub mehr in einem Europacup-Halbfinale: Nun hat Red Bull Salzburg die Chance dazu, am Donnerstag (21.05) wartet in Rom das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Lazio. Nehmen die Salzburger auch diese Hürde, wäre Österreich zum insgesamt achten Mal in einem Halbfinale vertreten:Seit 1996, als der SK Rapid sogar bis ins Endspiel im Cup der Cupsieger (0:1 gegen Paris SG) vordringen sollte, stand kein österreichischer Klub mehr in einem Europacup-Halbfinale: Nun hat Red Bull Salzburg die Chance dazu, am Donnerstag (21.05) wartet in Rom das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Lazio. Nehmen die Salzburger auch diese Hürde, wäre Österreich zum insgesamt achten Mal in einem Halbfinale vertreten:

1960/61 scheiterte Rapid in der Vorschlussrunde des Meistercups an Benfica Lissabon. Für die Austria war in der Saison 1978/79 auch im Meistercup-Halbfinale gegen Malmö FF Endstation.

Im Cup der Cupsieger schaffen es die Austria 1977/78 (Halbfinale gegen Dynamo Moskau) sowie zweimal Rapid 1984/85 (HF gegen Dynamo Moskau) und 1995/1996 (HF gegen Feyenoord) nicht nur in die Vorschlussrunde, sondern sogar ins Endspiel. Dort gab es aber gegen RSC Anderlecht (0:4) bzw. Everton (1:3) und Paris SG (0:1) nichts zu holen.

Im UEFA-Cup erreichte der FC Tirol 1986/87 das Halbfinale (Out gegen Göteborg), Salzburg kam 1993/94 durch einen Erfolg gegen Karlsruhe sogar ins Finale, in dem man aber Inter zweimal mit 0:1 unterlag.

r.k.