Sieben Milliarden für die Familien

Männer gehen nach wie vor selten in Karenz. Laut Statistik Austria waren im Dezember nur 3,8 Prozent der Bezieher von Kinderbetreuungsgeld Männer. In Summe hat der Familienlastenausgleichsfonds sieben Mrd. Euro ausgeschüttet. Das meiste Geld fließt in die Familienbeihilfe, die unabhängig vom Einkommen der Eltern für alle Kinder bis 18, sowie für Studenten bis maximal 25 gewährt wird. 2017 flossen so 3,4 Mrd. Euro für 1.750.977 Kinder. Unter den Beziehern sind auch 327.666 Kinder ausländischer Eltern. Für einen Teil davon — nämlich für Kinder, die auch im Ausland leben — hat die Regierung ja eine Kürzung angekündigt. Beschlossen wurde das allerdings noch nicht. Zuletzt gab es sowohl europarechtliche Bedenken als auch Proteste von österreichischen Diplomaten, die ebenfalls von der „Indexierung“ der Familienbeihilfe betroffen wären. Im Nicht-EU-Ausland würde die Familienbeihilfe ganz gestrichen.

Nische Papa-Monat

Nach der Familienbeihilfe zweitgrößter Förderposten ist das Kinderbetreuungsgeld (1,2 Mrd. Euro), vor Schüler- und Lehrlingsfreifahrten (432 Mio. Euro) und Schulbüchern (106 Mio. Euro). Nur ein Nischenangebot ist offenbar der im März 2017 neu eingeführte „Familienzeitbonus“, vulgo „Papa-Monat“. Damit können (in der Regel) Väter nach der Geburt 31 Tage zu Hause bleiben und 700 Euro Kindergeld beziehen, sofern der Arbeitgeber zustimmt. Später wird das dann vom Kindergeldkonto abgezogen. Im Dezember haben das 642 Personen in Anspruch genommen, davon 639 Väter und drei Mütter.

Pensionsantrittsalter stagniert

Die Entwicklung bei den Pensionen ist derzeit stabil. 2017 stieg die Anzahl der Bezieher bloß um 0,5 Prozent. Laut „Statistik Austria“ gab es auch keine Änderungen beim durchschnittlichen Antrittsalter. So wurde im Vorjahr Männern mit 63,3 Jahren (2016: 63,3) und Frauen mit 60,4 Jahren (2016: 60,3) eine Alterspensionen zuerkannt, Invaliditätspensionen (ohne Rehabilitationsgeld für potenzielle Wiedereinsteiger) mit 55,1 Jahren bzw. 51,9 Jahren.

Ende 2017 wurden 2.774.332 Pensionen und Renten insgesamt ausbezahlt, was eben ein Plus von 0,5 Prozent bedeutet. 84 Prozent der Pensionen kamen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung (Arbeitnehmer, Selbstständige, Bauern) und zwölf Prozent entfielen auf Beamtenpensionen. Bei der gesetzlichen Pensionsversicherung war das Plus mit 0,7 Prozent über dem Schnitt: die I-Pension ist hier zwar gesunken, die Alterspension dafür aber gestiegen.

Die durchschnittliche monatliche Pension aller Alterspensionisten betrug im vergangenen Dezember bei den Männern 1918 Euro und 1094 Euro bei den Frauen, wobei beispielsweise die Werte bei den Angestellten deutlich über jenen der Arbeiter liegen, bei den Männern 2351 Euro zu 1361 Euro. Die 2017 erstmalig zuerkannte monatliche Alterspension, also die Leistung für Neupensionisten, machte 2183 Euro für Männer bzw. 1221 Euro für Frauen aus.