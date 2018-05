Sieben Monate für vier Bewerbe

In den sozialen Medien lassen Viktoria Schwarz (32) und Ana Roxana Lehaci (27) ihre Fans regelmäßig an ihrem harten Trainingsalltag teilhaben, jetzt dürfen die beiden endlich im Wettkampf zeigen, was sie drauf haben — allerdings viel zu selten. „Man trainiert von Oktober bis Mai und dann hat man nur vier Bewerbe. Umso wichtiger ist es, dass du da alles gibst“, ist Viktoria Schwarz heiß auf den Saisonstart der Flachwasser-Kanuten ab heute in Szeged (HUN).

WM als Hauptziel

Danach folgen nur noch der Weltcup in Duisburg nächste Woche sowie die EM in Belgrad (8. bis 10. Juni) und die WM in Montemor-o-Velho (23. bis 26. August). „Die WM ist dann das Hauptziel, darauf ist alles ausgerichtet“, erklärte Schwarz, die mit Lehaci über 200 und 500 m auf einen Spitzenplatz aus ist.

Dafür gingen die beiden im Training neue Wege, neuen Coach inklusive. Der 37-jährigen Stjepan Janic (SLO) betreut das Duo auf Trainingslagern, ließ das Duo dabei vor allem im Einer arbeiten.

Alleinunterhalter

„Wir beide sind im Einer noch nie so gute Zeiten gefahren“, erzählte Schwarz, für die die Umstellung kein Problem ist. „Wir sind relativ wenig im Zweier gesessen, haben bis zu WM aber genug Zeit und können in Ruhe aufbauen.“

Dass Schwarz/Lehaci, die bei den Olympischen Spielen 2020 zuschlagen wollen, quasi alleine die Fahnen im Kanu-Flachwasser hochhalten, findet Schwarz „voll schade, da gehört einfach mehr gemacht“,

In Oberösterreich leitet übrigens nach wie vor Anas Vater Vasile Lehaci das Training.

t.h.