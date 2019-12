Sieben Verletzte bei Alko-Unfällen binnen weniger Stunden in OÖ

LINZ — Sieben Verletzte haben Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss am Freitagabend in Oberösterreich binnen weniger Stunden gefordert. Im Mühlviertel krachte ein 44-Jähriger aus Ottenschlag in einen unbeleuchteten Traktor, die Zugmaschine wurde bei dem Crash auseinandergerissen. Der Unfall passierte in Eckartsbrunn in der Gemeinde Hellmonsödt (Bez. Urfahr-Umgebung). Das landwirtschaftliche Gefährt schlitterte etwa 30 Meter weit in eine Wiese. Der 64-jährige Lenker der Zugmaschine kam mit schweren Verletzungen ins Spital. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Wagen des 44-Jährigen noch in einen entgegenkommende Bus. Sowohl der Busfahrer (49) als auch der Autofahrer mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ein beim 44-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab 0,86 Promille.

Ohne Licht gegen Pkw

Auch in Aurolzmünster (Bezirk Ried) war ein 20-Jähriger mit seinem Auto ohne Licht unterwegs. Der junge Fahrer wollte auf die B143 einbiegen und krachte mit einem 51-jährigen Autofahrer zusammen. Beide Männer brachte die Rettung in das Krankenhaus Ried. Der 20-Jährige muss mit den festgestellten 1,98 Promille mit einer Anzeige rechnen.

Deutlich betrunken setzte sich im Bezirk Vöcklabruck ein 26-Jähriger ans Steuer seines Wagens. Der Salzburger fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Mondseestraße, als er in Tiefgraben auf ein Auto vor ihm auffuhr. Der Wagen eines 53-jährigen Einheimischen drehte sich durch die Wucht des Aufpralles um 180 Grad, der Transporter des Salzburgers kam von der Straße ab. Der Autofahrer wurde ins Klinikum Vöcklabrucker gebracht. Ein Alkotest bei dem 20-Jährigen ergab 1,76 Promille.

In Gutau (Bez. Freistadt) geriet ein 17-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein mit seinem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Bursch kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Böschung. Sowohl Fahrer als auch Beifahrerin kamen ohne Blessuren davon, ein Jugendlicher am Rücksitz wurde leicht verletzt. Der 17-jährige Lenker kam auf einen Alkowert von 0,72 Promille.