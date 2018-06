Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Weißbach bei Lofer

Sieben Verletzte hat am Sonntag ein Verkehrsunfall auf der B311 in Weißbach bei Lofer gefordert. Der Wagen eines 51-jährigen Syrers kam auf die Gegenfahrbahn, touchierte den Pkw eines 55-jährigen Deutschen, der noch an den Böschungsrand ausweichen konnte, und stieß gegen das Fahrzeug eines entgegenkommenden 34-jährigen Syrers. Dessen Wagen überschlug sich mehrmals und landete im Straßengraben.

In dem Pkw des 34-Jährigen befanden sich laut Polizei noch seine 29-jährige Ehefrau und drei gemeinsame Kinder im Alter von zwei, vier und sechs Jahren. Warum der 51-Jährige auf seiner Fahrt mit seinem zwölfjährigen Sohn von Lofer in Richtung Saalfelden am Vormittag die Kontrolle über sein Auto verloren hat, war vorerst unklar. Sein Pkw wurde nach dem Crash ebenfalls in einen Straßengraben geschleudert.

Die Insassen der Fahrzeuge der beiden Syrer wurden verletzt, zwei davon offenbar schwer. Sie wurden von Rettungskräften in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Der 55-jährige Deutsche blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Pinzgauer Straße war für Dauer der Unfallaufnahme ungefähr eine halbe Stunde lang gesperrt.