Siebentes Saisontor von Arnautovic in Super League

Marko Arnautovic präsentiert sich in der chinesischen Super League weiter als Torgarant für Shanghai SIPG. Beim 2:1 seines Clubs gegen Wuhan Zall am Dienstag traf Österreichs Teamstürmer in der 59. Minute per Kopf zur Führung für Shanghai. Es war der siebente Saison-Treffer für den 31-Jährigen im elften Ligaspiel. Kurz darauf musste Arnautovic aber aufgrund einer Verletzung vom Feld.

Laut chinesischen Medienberichten erlitt der Wiener eine Blessur am Knöchel. Shanghai liegt nach elf Partien fünf Zähler vor dem ersten Verfolger Beijing Guoan (ein Spiel weniger) an der Tabellenspitze der Gruppe B.