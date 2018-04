Siege für Aufstiegskandidaten in der Ersten Liga

Wacker Innsbruck, TSV Hartberg und SV Ried haben am Freitag in der Sky Go Erste Liga mit Erfolgen ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Tabellenführer Innsbruck entschied das West-Derby bei Austria Lustenau mit 2:1 für sich, der TSV Hartberg erzielte ein 2:1 gegen Mitkonkurrent Wr. Neustadt. Ried gewann mit einem 1:0 gegen FC Liefering auch das dritte Spiel unter Trainer Thomas Weissenböck.

Der Tabellenzweite Hartberg hielt somit die SV Ried auf Distanz und hat nun 58 Punkte auf dem Konto. Fünf Runden vor Saisonende haben die Steirer vier Zähler Vorsprung auf Ried, das aktuell den Relegationsplatz einnimmt. Wr. Neustadt hat bereits sieben Zähler Rückstand. Innsbruck (64) baute den Vorsprung aus.

Innsbruck war mit acht Siegen ins Frühjahr gestartet, hatte zuletzt aber zweimal nicht gewonnen. Nun kehrte die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher dank einer starken zweiten Hälfte wieder auf die Siegerstraße zurück.

Die in den ersten 45 Minuten spielbestimmenden Vorarlberger belohnten sich früh, als der Brasilianer Paulo Victor im zweiten Versuch zum 1:0 traf (6.). Nach der Pause legten die Innsbrucker aber kräftig zu. Der Tabellenführer übernahm das Kommando und kam durch Albert Vallci per Kopf nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich (58.). Im Finish sorgte Daniele Gabriele für den Siegtreffer (86.), nachdem er im ersten Versuch den Ball nicht richtig getroffen hatte.

Hartberg dominierte die erste Hälfte klar. Die verdiente Führung besorgte Roko Mislov (24.), der einen Abstauber nach Schuss von Zakaria Sanogo einschob. Den Neustädtern gelang es auch in Rückstand nur ganz selten, die Heimischen in Bedrängnis zu bringen. Im Gegenteil, mit einem herrlichen Treffer erhöhte Dario Tadic verdient auf 2:0: Der Stürmer nahm den Ball aus fast 20 Metern direkt und traf zu seinem zwölften Saisontor genau ins Eck (67.).

Im Finish wurde es aber noch einmal hektisch, weil die Niederösterreicher fast aus dem Nichts der Anschlusstreffer gelang. Fabian Miesenböck traf per Kopf nach Flanke von Markus Rusek (88.) und beendete damit nach 692 Minuten die Torsperre von Hartberg-Torhüter Florian Faist. Eine Ausgleichschance fand die Mählich-Elf aber nicht mehr vor. Die Steirer setzten damit ihren Höhenflug fort. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer ist seit neun Spielen ungeschlagen und hat in den jüngsten sieben Spielen 19 von möglichen 21 Punkten geholt.

In Ried sind die Hoffnungen auf den sofortigen Wiederaufstieg dank eines Trainereffekts wieder deutlich gestiegen. Unter Weissenböck holten die Innviertler den dritten Sieg im dritten Spiel. Ried war von Beginn weg die stärkere Mannschaft, vergab aber in der ersten Stunde ein halbes Dutzend guter Chancen. Erst Thomas Fröschl erlöste in der 65. Minute die eigenen Fans nach einer schöner Einzelaktion.

In Wattens ist der FAC weiter ein gern gesehener Gast. Die Heimischen besiegten das Schlusslicht mit 2:0 und sind zu Hause gegen die Wiener weiter seit Juli 2016 ungeschlagen. Milan Jurdik nutzte einen Fehler des jungen Torhüters Daniel-Edward Daniliuc, der unnötig viel zu weit aus dem Tor lief, mit einem Heber zur Führung (24.). Zehn Minuten später übersah die FAC-Abwehr Simon Zangerl, der sicher zum 2:0 einschob (34.).

Der Kapfenberger SV feierte in Linz gegen Blau-Weiss einen 2:0-Sieg. Die Entscheidung fiel durch einen Doppelpack nach der Pause. Zunächst traf Philipp Plank nach einem groben Patzer von Linz-Torhüter Hidajet Hankic (54.), in der 60. Minute sprang der Ball von Lucas Rangel zum 2:0 ins Tor.