Siege für Grabner, Vanek und Raffl in der NHL

Die drei Österreicher in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben am Samstagabend (Ortszeit) jeweils Siege eingefahren. Michael Grabner glänzte beim 3:0-Erfolg seiner New Jersey Devils bei den Los Angeles Kings ebenso als Torschütze wie Michael Raffl beim 4:2-Erfolg der Philadelphia Flyers in Carolina. Thomas Vanek steuerte einen Assist zum 2:1-Heimsieg von Columbus gegen Ottawa bei.

Grabner gelang in Unterzahl (9.) nach einem blitzschnellen Konter das wichtige 1:0 für die Devils, es war der zweite Treffer des Kärntners für sein neues Team. Raffl traf für die Flyers kurz vor Schluss (59.) aus großer Distanz zum entscheidenden 4:2 ins leer stehende Hurricanes-Tor. Vanek leistete beim Sieg der Columbus Blue Jackets gegen die Ottawa Senators die Vorarbeit zum 1:1 durch Boone Jenner. Für Columbus war es der siebente Sieg in Folge.