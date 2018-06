Sieglos gegen die „Ballzauberer“

Österreichs Fußball-Nationalteam konnte in neun Länderspielen gegen Brasilien nur drei Remis, aber keinen vollen Erfolg holen

Von Roland Korntner

Es gibt nur wenige Fußball-Nationalteams, gegen die Österreich zwar gespielt, aber noch kein Ländermatch gewonnen hat. Gegen 72 verschiedene Auswahlen hat der ÖFB seit 1902 seine insgesamt schon 766 Matches bestritten. Nimmt man jene Nationen heraus, gegen die es maximal zwei Partien gegeben hat und die Aussagekraft damit gering ist — bleiben gerade einmal drei Mannschaften übrig, gegen die Rot-Weiß-Rot noch sieglos ist. Eine davon ist – erraten — Brasilien. Bevor es am Sonntag (16 Uhr) in Wien zum erneuten Aufeinandertreffen kommt, setzte es in bisher neun Matches gegen die „Ballzauberer vom Zuckerhut“ bei drei Remis sechs Niederlagen (5:14 Tore).

Kurios: Während die ersten drei Begegnungen verloren gingen, gab es in den 1970ern drei freundschaftliche Punkteteilungen, danach folgten wieder drei Pleiten.

Im bisher letzten Aufeinandertreffen behielten die Südamerikaner anno 2014 knapp mit 2:1 die Oberhand. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch

Aleksandar Dragovic per Elfmeter sorgte damals Firmino (83.) für den Siegtreffer. Damit endete damals eine Serie von neun ungeschlagenen Matches, nun tritt Österreich mit dem Selbstvertrauen von sieben Siegen in Folge an.

Noch erfolgloser ist Österreich übrigens gegen Kroatien, die ja nicht umsonst gerne auch die „Brasilianer Europas“ genannt werden. In fünf Spielen setzte es fünf Pleiten. Ferner gab es gegen Kamerun in drei Partien zwei Remis und eine Niederlage.

P.S.: Die weiteren österreichischen Tore gegen Brasilien gehen übrigens auf das Konto von Rudolf Sabetzer (2), Kurt Jara und Willi Kreuz.

Österreichs Länderspiele gegen Brasilien

15. April 1956 (FS), Wien: Österreich – Brasilien 2:3

8. Juni 1958 (WM), Uddevalla: Brasilien – Österreich 3:0

29. April 1970 (FS), Rio: Brasilien – Österreich 1:0

11. Juli 1971 (FS), Sao Paulo: Brasilien – Österreich 1:1

13. Juni 1973 (FS), Wien: Österreich – Brasilien 1:1

1. Mai 1974 (FS), Sao Paulo: Brasilien – Österreich 0:0

11. Juni 1978 (WM), Mar del Plata: Brasilien – Österr. 1:0

3. August 1988 (FS), Wien: Österreich – Brasilien 0:2

18. Nov. 2014 (FS), Wien: Österreich – Brasilien 1:2