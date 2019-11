Sigl: „Volksanwälte sind wichtige Beschwerdestelle für die Bürger“

Neue Volksanwälte Amon, Achitz und Rosenkranz stellten sich in Linz vor

Mit dem aktuellen Bericht 2017/18 stellten sich gestern die neuen Volksanwälte Werner Amon, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz beim Oö. Landtag in Linz vor.

„Wir sehen uns nicht als Gegner der Verwaltung, sondern als Partner der Bürger“, betonte Amon als vorsitzführender Volksanwalt. „Wir werden jeden Tag mit bis zu 80 Beschwerden konfrontiert und fungieren dabei sehr oft auch als Mediatoren.“

100 Misststände in OÖ

Im Berichtszeitraum wurden 805 Prüfverfahren, welche die oberösterreichische Landes- und Gemeindeverwaltung betrafen, abgeschlossen. „In 100 Fällen — das sind rund zwölf Prozent aller erledigten Verfahren — stellte die Volksanwaltschaft tatsächlich Missstände fest“, sagte Landtagspräsident Viktor Sigl. „Das ist zugleich ein Auftrag, unsere Verwaltung entsprechend zu verbessern. Auch die leicht steigenden Fallzahlen bestätigen die Notwendigkeit der Volksanwälte, die eine direkte und kostenlose Anlaufstelle sowie eine neutrale Beschwerdestelle für alle Bürger sind.“

337 Fälle unbeanstandet

Vor allem in den Bereichen Mindestsicherung und Jugendwohlfahrt (plus 45) sowie Schulwesen und Besoldungsrecht der Landeslehrer (plus 14) gab es diesmal mehr Beschwerden, im Gesundheitswesen ist die Zahl der Beschwerdefälle hingegen um elf gesunken. Bei 337 Beschwerden gab es übrigens keinen Anlass für eine Beanstandung und in weiteren 368 Fällen war die Volksanwaltschaft nicht zuständig.

Zugleich drängt die Volksanwaltschaft auf eine Ausweitung ihrer Prüfkompetenz — angelehnt an den Rechnungshof — „auf ausgegliederte Gesellschaften, an denen Bund, Länder oder Gemeinden mit zumindest 50 Prozent beteiligt sind“, so Amon.

Akuter Handlungsbedarf

Einen akuten Handlungsbedarf sehen die Volksanwälte in Oberösterreich vor allem bei der Kurzzeitpflege und sie drängen hier auf eine Förderlösung, wie sie sich in anderen Bundesländern bereits bewährt habe. Das helfe jenen Patienten, die nach einem Spitalsaufenthalt vorübergehend in einem Pflegeheim aufgenommen werden. Derzeit wäre das selbst zu bezahlen, eine Förderung wäre da sehr hilfreich.

Volksanwalt-Kritik gibt es auch an der Entschädigungspraxis für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche Opfer physischer, psychischer oder sexueller Gewalt in betreuten Einrichtungen geworden sind: Derzeit haben nur jene Anspruch, die in Landesheimen, Heimen der Stadt Linz oder bei Pflegefamilien untergebracht waren.