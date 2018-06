Signa kauft Kika/Leiner: Viele Fragen noch offen

Von Andreas Huber

Vorerst heißt es aufatmen für die rund 5500 Mitarbeiter von Kika und Leiner: Die Firmengruppe Signa des Immobilienentwicklers Rene Benko kaufte Donnerstagnacht die beiden österreichischen Unternehmen von deren südafrikanischer Mutter Steinhoff. Wir geben einen kurzen Überblick:

Was geschieht mit den Mitarbeitern?

Momentan wird sich nichts signifikant ändern. Auch die Ende Juni fälligen Urlaubsgelder werden zeitgerecht ausbezahlt. Restrukturierungsmaßnahmen sind aber nötig. Markus Fellner, Anwalt der Steinhoff-Gruppe: „Der eine oder andere Standort muss sicher geschlossen werden“. In welcher Tragweite und zu welchem Zeitpunkt lässt sich zurzeit nicht absehen, bereits im März wurde jedoch die Schließung von vier Standorten angekündigt. Brisant: Verluste fallen nur in Österreich an – allerdings nicht in Osteuropa.

Ist der Deal schon durch?

Grundsätzlich ja, vorerst ist das operative Geschäft gesichert. Die Wettbewerbsbehörden in Österreich, Tschechien und der Slowakei müssen noch zustimmen – es wird jedoch mit keinem Widerstand gerechnet, da Signa bisher in keinem der Länder im Möbelhandel tätig ist. Die Frist für deren Zustimmung ist der 30. September. Sollte bis 2. Jänner 2019 der Immobilien-Deal nicht abgeschlossen sein, könnten beide Seiten vom Vertrag zurücktreten.

Wieviel Geld wird in die Hand genommen?

Bekannt ist, dass Signa ein „umfassendes Sanierungs- und Zukunftskonzept“ durchführen will. Aus Verhandlerkreisen heißt es, dass es sich um einen Sanierungsbeitrag von 100 Millionen Euro handle. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll schon in den nächsten Tagen fließen. Diese Zahlen sind jedoch nicht offiziell. Das operative Geschäft übernimmt Signa zu einem symbolischen Euro. Die Immobilienobjekte in Österreich und Osteuropa werden laut Steinhoff mit 490 Millionen Euro bewertet. Noch ist offen, ob Signa das ganze Paket kauft oder nur Teile davon. Die Firmengruppe könnte auch entscheiden, die Mietverträge lediglich fortzuführen. Frist für die Entscheidung über den Immobilienkauf ist der 15. August.

Was sagt die Belegschaft?

Sonja Karner, Kika-Betriebsratsvorsitzende, ist erleichtert: „Wir sind froh und hoffen, zeitnah ausführliche Informationen zu bekommen. Für uns ist natürlich von großer Bedeutung, dass alle Standorte und damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben.“