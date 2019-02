Silber! Vinc gelingt der Medaillencoup in Aare

Der Oberösterreicher musste sich in Schweden in einem extrem selektiven Rennen in 1:24,29 Minuten nur dem Italiener Dominik Paris geschlagen geben und holte ex aequo mit dem Franzosen Johan Clarey Rang zwei. Der geringe Rückstand von 0,09 Sekunden schmerzte natürlich ein wenig, doch Kriechmayr stellte mehrmals klar:

„Habe Silber gewonnen, nicht Gold verloren“

„Ich habe Silber gewonnen, nicht Gold verloren. Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz“, so der 27-Jährige. „Ich freue mich irrsinnig, auch wenn ich das nicht so emotional zeige. Ich werde das erst in den nächsten Tagen richtig realisieren“, meinte Kriechmayr in der anschließenden Pressekonferenz: „Es ist eine große Genugtuung, denn bei der WM zählen nur die ersten drei Plätze. Es freut mich irrsinnig, dass ich gleich im ersten Rennen zeigen konnte, was ich draufhabe.“

Zwei kleine Fehler im Mittelteil

Wohlgemerkt in einem sehr schwierigen Lauf. „Es war ein sehr hartes Rennen. Die schlechte Sicht, das Gelände, die vielen Wellen, die interessante Kurssetzung“, erklärte der Fischer-Pilot, der mit Nummer neun gestartet war. Und nach der Zieldurchfahrt zunächst nicht wirklich zufrieden wirkte: „Ich war enttäuscht, weil ich zwei kleine Fehler gemacht habe“, räumte der Gramastettener ein. Nämlich im Mittelteil des Kurses.

Letztlich reichte es aber zu Silber. „Eine Erleichterung, denn bei der WM ist es nur wichtig, auf dem Podium zu sein“, so der Athlet von TVN Sparkasse Wels. Vor Ort wurde er von seinen Eltern und elf Mitgliedern des Fanklubs unterstützt.

„Bin zum Skifahren hier, nicht zum Handyspielen“

„Ich freue mich, dass sie jetzt nicht nur wegen der schönen Landschaft angereist sind, sondern dass ich ihnen für den Aufwand eine Silbermedaille geben habe können“, grinste Kriechmayr, der erst Stunden nach dem Rennen Glückwünsche auf dem Mobiltelefon entgegen nahm: „Ich bin zum Skifahren hier, nicht zum Handyspielen, das habe ich im Apartment gelassen“, erklärte Kriechmayr. Der Abfahrt am Samstag kann der Wengen-Sieger nun „wesentlich entspannter“ entgegen blicken.

Das gilt aber natürlich auch für Dominik Paris, der nach Platz zwei anno 2013 in der Abfahrt von Schladming nun seine zweite WM-Medaille erobern konnte.

Clarey nun ältester WM-Medaillengewinner

„Ein spezieller Tag für mich – ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinnen könnte, denn es waren nicht meine Bedingungen“, grinste der Südtiroler: „Es ist sicher ein großer Traum, der wahr geworden ist“, so Paris. Überglücklich war natürlich auch Johan Clarey, der den Schweden Patrik Järbyn als ältesten WM-Medaillengewinner ablöste. „Besser spät, als nie“, meinte der Franzose zu seinem ersten Edelmetall bei einem Großereignis im Alter von 38 Jahren und 29 Tagen.