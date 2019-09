Gestern war die Life Radio Echo-Tour bei Gerlinde und ihrer Mostothek in Oberndorf bei Schwanenstadt.

Bei ihr zu Hause produziert sie normalerweise verschiedene Sorten Most, dieses Mal aber hat es statt Most ein Echo gegeben und zwar in einem ihrer Hochsilos. Das Echo war ganze 6 Sekunden lang, also hat Gerlinde 60 Euro und einen Echo Dot gewonnen.

Nachhören kann man das Ganze auf www.liferadio.at.