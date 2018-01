Silvester war heuer „ungewöhnlich extrem mild“

Der Silvestertag war in Österreich wettermäßig „ungewöhnlich extrem mild“, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete. Die höchsten Temperaturen wurden im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien gemessen, Dezember-Rekorde purzelten aber nicht.

17,6 Grad hatte es am letzten Tag des Jahres in Mattersburg, 16,3 Grad in Wr. Neustadt und Eisenstadt, 16,2 Grad in Berndorf. In Wien lag der Höchstwert bei 14,8 Grad. In Mattersburg wurde exakt der Dezember-Rekord vom 19.12.2014 erreicht.