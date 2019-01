Silvesterläufe: Events der Rekorde

Laufen ist in unserem Land offensichtlich in – auch als Vorbereitung zum Jahreswechsel. Peuerbach und Linz konnten sich jedenfalls über Rekordteilnehmerfelder freuen. So liefen in Peuerbach insgesamt 980 Starter in das neue Jahr — so viele wie noch nie zuvor in der mittlerweile 38-jährigen Silvesterlaufgeschichte.

Kenianer Kiplangat siegte mit Rekordvorsprung

Auch der Kenianer Davis Kiplangat trug sich mit seinem Sieg in die Rekordbücher ein. Mit einem noch nie da gewesenen Vorsprung von 48 Sekunden setzte er sich gegen den Deutschen Sebastian Hendel durch, der wiederum auf der Zielgeraden seinen Landsmann Martin Grau auf den dritten Platz verweisen konnte. Als bester Österreicher lief Peter Herzog mit 19:40 auf Platz sechs, gefolgt von Olympiateilnehmer Andreas Vojta aus Gerasdorf, der nur eine Sekunde später ins Ziel lief.

Ähnlich das Nationenpodium bei den Frauen: Der Sieg ging an die Kenianerin Eva Cherono. Die beiden Deutschen Alina Reh und Miriam Dattke komplettierten das „Trepperl“. Julia Hauser wurde als beste Österreicherin elfte, als beste Oberösterreicherin erlief sich Anita Baierl Platz 13.

Auch der Nachwuchs nahm an der Peuerbacher „Rekordjagd“ teil. 490 Anmeldungen gab es für einen Kinder-Silvesterlauf in Peuerbach noch nie.

Und auch die Landeshauptstadt hat einen Teilnehmerrekord zu vernehmen. Fast 1200 Läuferinnen und Läufer ließen das alte Jahr bei kühlem Wetter so richtig sportlich ausklingen.