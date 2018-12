Silvesterlauf erhält neues Gesicht

Von Christoph Gaigg

„Als Carsten Eich damals (1997, Anm.) zum fünften Mal gewonnen hat, hat er sich entschuldigt“, erinnert sich Hubert Lang, Organisator des 38. Raiffeisen Silvesterlaufes in Peuerbach. Das bleibt dem Kenianer Victor Chumo heuer erspart. Nach vier Siegen in Folge wurde der Afrikaner dieses Jahr nicht eingeladen. „Es braucht einfach wieder einmal einen neuen Sieger“, erklärte Lang. Was aber nicht der einzige Grund ist: Chumo will sich mehr auf den Marathon konzentrieren.

En neues Siegergesicht erhält der Lauf der Asse, der zum 30. Mal ausgetragen wird, somit definitiv. Unter den bisher gemeldeten 21 Herren und 13 Damen befindet sich kein Athlet, der beim Silvesterlauf, der 1997 von Natternbach nach Peuerbach übersiedelte, schon einmal ganz oben gestanden ist. An läuferischer Klasse fehlt es trotzdem nicht: Bei den Herren haben sich Isiah Koech und Davis Kiplangat (beide KEN) angekündigt, dazu die drei rot-weiß-roten EM-Bronzemedaillengewinner im Team-Marathon, Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer. „Das freut mich ganz besonders“, so Lang. Neben einem starken deutschen Teilnehmerfeld ist mit Hamish Carson erstmals ein Neuseeländer am Start.

Bei den Damen sind u.a. das deutsche Talent Alina Reh, die Kenianerin Eva Cherono oder die Oberösterreicherinnen Anita Baierl und Andrea Mayr, sechsfache Berglauf-Weltmeisterin, dabei.