Silvia Schneiders Trachtenkollektion für Sportalm auf Fashion-Show

Von Barbara Stiendl

Mit einer Fashion-Show voller Highlights feierte Sportalm das 65-jährige Jubiläum. Bereits zum sechsten Mal zeigte das Kitzbüheler Unternehmen seine Kollektionen in Berlin im Rahmen der MBFW. Rund 400 Gäste, darunter viel Prominenz, ließen sich im Berliner E-Werk von der Show mitreißen. Zu den Höhepunkten gehörten unter anderem eine Tanz-Performance, die Choreographin Nikeata Thompson eigens für Sportalm kreiert hat. Die Tänzerinnen zeigten auf eindrucksvolle Art und Weise, wie die Sportalm Active Kollektion in Aktion aussieht und läuteten so die schwung- und stimmungsvolle Fashion Show ein. Zu den weiteren Höhepunkten gehörte ein musikalischer und tänzerischer Gruß aus der Heimat. Die Schuhplattlergruppe „D’Gaflenza Schuah-Plattla“ heizte dem Berliner Publikum kräftig ein und zeigte den Gästen, wie in Österreich gefeiert wird. Neben der Fashion Kollektion wurde auch eine ganz besondere Trachten-Vorführung gezeigt: Eine von Moderatorin Silvia Schneider eigens für Sportalm kreierte Kollektion begeisterte die Zuschauer. Die Kleider können einerseits als Dirndl getragen, aber auch mit wenigen Handgriffen zu figurbetonten Cocktailkleidern umfunktioniert werden. Tracht zwischen Afterwork-Drink, Dinnerempfang und Sommerfrische war das Ziel. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem Dirndl ein sexy Kleid oder ein elegantes Outfit. „Ich liebe Trachten und trage sie zu jeder Gelegenheit, mein erstes Dirndl hat meine Oma für mich genäht und ich war wahnsinnig stolz, so ein schönes Gewand mit rosa und weißen Herzen zu haben,“ erzählte Schneider.