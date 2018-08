Simbabwes Regierung wird keine weiteren Proteste tolerieren

Die Regierung in Simbabwe wird weitere Proteste nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nach eigenen Angaben nicht tolerieren. „Wir werden keine der Aktionen, die wir heute gesehen haben, tolerieren“, sagte Innenminister Obert Mpofu in der Nacht auf Donnerstag. Bei gewaltsamen Protesten waren am Mittwoch in der Hauptstadt Harare mindestens drei Menschen getötet worden.

„Möglicherweise hat die Opposition unser Verständnis als schwach interpretiert“, sagte der Minister. „Ich denke, sie testen unsere Entschlossenheit“, dies sei „ein großer Fehler“. Hunderte Demonstranten waren gegen angebliche Manipulationen der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom Montag auf die Straße gegangen.

Die Regierungspartei Zanu-PF errang Teilergebnissen zufolge die absolute Mehrheit im Parlament. In den Straßen um den Sitz der Wahlkommission zogen angesichts der Proteste Panzer und Truppenfahrzeuge der Armee auf, Sicherheitskräfte sperrten den Sitz der Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) von Oppositionsführer Nelson Chamisa ab. Nach Angaben eines AFP-Fotografen schossen Sicherheitskräfte auch mit scharfer Munition.