Simon Eder in Pokljuka zum Biathlon-Weltcup-Auftakt Dritter

Simon Eder ist am Donnerstag ausgezeichnet in den Biathlon-Einzel-Weltcup gestartet. Der 35-jährige Salzburger schaffte in Pokljuka zum erst zweiten Mal in seiner Karriere über die 20 km-Distanz ein fehlerfreies Rennen. Eder landete 19,7 Sekunden hinter dem Franzosen Martin Fourcade (47:09,2 Min./0 Fehler) und 15,5 hinter Johannes Kühn (GER/0) auf dem dritten Rang.

Es war der 20. Weltcup-Podestplatz in der Karriere Eders und bereits der zweite in dieser Saison. Gemeinsam mit Lisa Hauser hatte er im Single-Mixed-Bewerb am vergangenen Sonntag als Zweiter zugeschlagen.