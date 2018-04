Simon Reicher startet durch

Der Innviertler will heuer in der ADAC TCR Germany unter die Top 10 fahren

Von Andy Hörhager

Voller Zuversicht fährt Simon Reicher in seine zweite Saison in der ADAC TCR Germany. Der 18-jährige Innviertler wechselte nach seiner Debütsaison, in der er immerhin Platz zwei der Rookie-Wertung einfahren konnte, zum sächsischen Rennstall Yaco. Teamchef dort ist mit Uwe Geipel ein alter Haudegen der Rennszene, dereinst Wartburg-Werksfahrer und auf Trabant 601 Rallyemeister der DDR.

Flott bei den Testfahrten

Die Testfahrten Reichers letzten November sowie jene im Frühjahr 2018 in Oschersleben auf dem „Audi RS 3 LMS Ultra“ waren jedenfalls viel versprechend. „Wir waren beim Testen schnellster Audi im Feld“, strahlte Simon.

Auch Philip Geipel, Sohn von Uwe und selbst Tourenwagen-Pilot, lobte Reicher in höchsten Tönen: „Der Simon hat viel mehr Potenzial, als er bislang hat zeigen können.“

Die Nachwuchshoffnung aus Kirchberg bei Mattighofen gibt die Wertschätzung prompt zurück. „Bei Yaco Racing passt alles, die wissen, was sie machen, der Renningenieur ist ein Spitzenmann, der Mechaniker war früher bei Abt.“

Vor der am Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben beginnenden, sieben Stationen umfassenden Saison zeigte sich der Oberösterreicher im Gespräch mit dem VOLKSBLATT sehr zuversichtlich: „Das Auto läuft super. Ein Top-10-Platz ist sicher drinnen.“

Mit acht ins Kart gestiegen

Bei den Testfahrten in Oschersleben gelang Reicher sogar die drittschnellste Zeit des Tages. Der Rennfahrervirus hat ihn bereits seit 2008 fest im Griff, damals startete er als Achtjähriger im Kartsport. Aus Spaß wurde schnell Ernst, Erfolge stellten sich ein. So konnte Reicher unter anderem die 44. Trofeo delle Industrie gewinnen, der Aufstieg hatte begonnen.

Vorbild Walter Röhrl

2016 wechselte er in den Renault Clio Cup der Central Europe Serie, ein Jahr später erfolgte der Umstieg in die ADA TCR Germany. Als Vorbild nennt er mit Walter Röhrl eine Rallyelegende, die auch auf der Rundstrecke erfolgreich war: „Der beste Rennfahrer aller Zeiten. Überall, wo er hingegangen und ins Auto gestiegen ist, hat er alles gewonnen.“ Reichers Ziel ist der Aufstieg ins ADAC GT Masters oder die DTM, sein großer Traum ein Start in Le Mans. Auf jeden Fall will Simon mit der großen Unterstützung von Papa Peter Profirennfahrer werden.