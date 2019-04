Skepsis gegen neue EU-Erweiterung

Die am 1. Mai 2004 vollzogene EU-Erweiterung um zehn neue Mitglieder sehen die Österreicher überwiegend positiv, was künftige Erweiterungen anlangt, ist die Skepsis allerdings groß. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE).

Konkret wurde nach der Zustimmung zum Beitritt der Nachbarstaaten Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Slowenien gefragt. 55 Prozent der Befragten halten heute deren Aufnahme in die EU für eine „gute Entscheidung“. Vor fünf Jahren waren es 53, vor neun Jahren 56 Prozent.

Der Anteil derer, die die Erweiterung für eine „schlechte Entscheidung“ halten, ging von 19 (2010) auf nun 11 Prozent zurück. 51 Prozent meinen weiters, dass diese Beitritte Österreich „eher Vorteile“ gebracht haben. Auch denken 59 Prozent, dass Österreich mit diesen Ländern seit deren EU-Beitritt „näher zusammengerückt“ sei.

Weitere EU-Beitritte kämen allerdings nicht so gut an. So halten 69 Prozent dies für „weniger bis gar nicht wichtig“, während 76 Prozent eine Vertiefung der Zusammenarbeit der derzeitigen Mitgliedstaaten für „sehr wichtig bzw. wichtig“ halten. 2015 hielten sogar noch 78 Prozent weitere Erweiterungen für nicht wichtig.