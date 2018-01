Ski-Asse sind seit 2013 ohne Schladming-Sieg

Von Roland Korntner

Ein Höhepunkt jagt im Ski-Weltcup den nächsten. Nur zwei Tage nach dem Kitzbühel-Slalom samt eindrucksvollem Sieg des Norwegers Henrik Kristoffersen gastieren die Stangenartisten heute (17.45, 20.45 Uhr) in Schladming. Auf der Planai steigt die mittlerweile bereits 21. Auflage des Nachtslaloms, zu dem die steirischen Organisatoren wieder rund 45.000 Zuschauer erwarten. Und sie alle wollen Marcel Hirscher nach Platz zwei am Ganslernhang zurückschlagen sehen. Es wäre Hirschers insgesamt 54. Sieg im Weltcup, womit der Salzburger bekanntlich den österreichischen Herren-Rekord von 54 Weltcup-Erfolgen von Hermann Maier einstellen würde, die Voraussetzungen sind aber nicht optimal: Zwar hat Hirscher schon zweimal einen Slalom auf der Planai gewonnen: 2012 das Nightrace im Weltcup und 2013 bei der Weltmeisterschaft, allerdings bei Tageslicht. Seitdem wartet Österreich aber auf den nächsten Sieg, war Hirscher 2014, 2016 (nach dem „Brillen-Gate“) und 2017 auf Platz zwei — jeweils hinter Kristoffersen — abonniert. Und beim Triumph von Alexander Choroschilow (RUS) 2015 fehlte Österreich gänzlich am Siegerpodest, der damals kranke Hirscher belegte nur Rang 14.

Arbeit an Abstimmung

„Es ist die erste Möglichkeit für eine neue Serie“, erklärte der 28-Jährige, wies die Favoritenrolle aber sogleich von sich. Vor allem aufgrund des ersten Durchgangs in Kitzbühel, als ihm Kristoffersen und Michael Matt klar distanzierten: „Da müssen wir uns Gedanken machen, warum überhaupt keinen Meter gehabt habe. Denn es war eine gute Fahrt, aber da fehlt einfach eine Sekunde.“ Soll heißen, die Materialabstimmung bei weicherem Schnee habe nicht voll gepasst. Auch in Schladming werden heute eher weichere Bedingungen erwartet.

Die könnten Kristoffersen wieder in die Karten spielen, der Norweger nimmt seinen sechsten Sieg in Österreich und den vierten in Schladming ins Visier, womit er mit Planai-Rekordsieger Benni Raich gleichziehen würde.

Um Olympia-Ticket

Da hat auch Matt etwas dagegen: „Ich muss jetzt schauen, dass ich das verdaue und dann wieder Gas gebe“, meinte der Tiroler nach seinem Verfahrer in Kitzbühel, wo er sich auf dem Weg zu Platz eins oder zwei befand. Ferner wird heute das vierte Olympia-Ticket in Slalom (neben Hirscher, Matt und Manuel Feller) vergeben, Marco Schwarz ist derzeit gegenüber Christian Hirschbühl im Vorteil.

Hirscher in Schladming

2008: Platz 20 (Sieger Mario Matt)

2009: Platz 47 (Reinfried Herbst)

2010: Platz 11 (Reinfried Herbst)

2011: Ausfall 2. DG (Jean-Baptiste Grange)

2012 (Nightrace): Sieger

2012 (Weltcup-Finale = WM-Generalprobe/bei Tageslicht): Ausfall 1. DG (Andre Myhrer)

2013 (Weltmeisterschaft/bei Tageslicht): Sieger

2014: Platz zwei (Henrik Kristoffersen)

2015: Platz 14 (Alexander Choroschilow

2016: Platz zwei (Henrik Kristoffersen)

2017: Platz zwei (Henrik Kristoffersen)