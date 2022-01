Ski-Hexenkessel meldet sich zurück

Dem verantwortungslosen und gefährlichen Versuch — Viktor Muffat-Jeandet (FRA) brach sich den rechten Knöchel aufgrund der desolaten Piste — in Zagreb einen Ski-Weltcup-Slalom durchzupeitschen, folgte die Übersiedlung der Techniker nach Adelboden, wo am Samstag (10.30 und 13.30 Uhr/live ORF 1) der Herren-Riesentorlauf-Klassiker auf dem Chuenisbärgli am Programm steht.

Für Sorgenfalten bei den Veranstaltern sorgt wieder das Wetter. Setzten zuletzt ungewöhnlich warme Temperaturen der Piste zu, ist für dieses Wochenende haufenweise Schnee angekündigt.

Aufstellungspoker

Vor einem Jahr hatte Manuel Feller noch damit geliebäugelt, den Riesentorlauf komplett links liegen zu lassen, nun hat der Tiroler nach seinen zwei dritten Plätzen in Val d’Isere und Alta Badia im letzten Rennen in dieser Disziplin vor den Olympischen Spielen als einziger Österreicher sein Peking-Ticket in der Tasche. „Man hat schon im Herbst gesehen, dass Feller gut Ski fährt“, war Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher von Fellers Leistungen nicht verwundert.

Überrascht war Puelacher hingegen von Roland Leitinger beim Saisonauftakt in Sölden. „Mit dem zweiten Platz hätte ich bei Gott nicht gerechnet. Ab und zu läuft es ein bisschen für uns.“ Ein Kreuzbandriss verhindert jedoch das Peking-Antreten von Leitinger. Patrick Feuerstein (Vierter Alta Badia I), Stefan Brennsteiner (Siebenter Alta Badia II) oder auch Marco Schwarz (13. Sölden) nach seiner Sprunggelenksverletzung befinden sich im österreichischen Olympia-Aufstellungspoker. Raphael Haaser bremste ein positiver Corona-Test aus.

Sowohl in China als auch in Adelboden — Zuschauer sind mit 3G-Regel erlaubt — will der bisherige RTL-Saison-Dominator Marco Odermatt für Furore sorgen. Der 24-Jährige gewann, bis auf das erste von zwei in Alta Badia, alle Rennen und visiert im Berner Oberland den ersten Schweizer Riesenslalom-Sieg seit 2008 an.

Im Slalom unter Druck

Beim Slalom am Sonntag (10.30 und 13.30 Uhr/live ORF 1) steht Feller hingegen unter Zugzwang. Bisher produzierte der 29-Jährige in dieser Disziplin nur Ausfälle, dennoch passe laut Technikcoach Martin Kroisleitner die Grundgeschwindigkeit. „In Adelboden hat er die nächste Chance, dass er seinen Speed zeigen kann.“