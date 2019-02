Skifahrerin wurde über Snowboader katapultiert: Schlüsselbeinbruch

KLAFFER/OBERTRAUN – Das traumhafte Winterwetter hatte am Wochenende einige schwere Skiunfälle zur Folge. Eine 23-jährige Skifahrerin ist am Samstag am Hochficht (Bezirk Rohrbach) nach einem Zusammenstoß mit einem Snowboardfahrer über diesen durch die Luft katapultiert worden. Die Tschechin prallte mit der linken Seite auf die harte Piste und erlitt dabei eine Schlüsselbeinfraktur. Sie wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert. Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr am Hochficht. Der 33-jährige Snowboardfahrer aus Engerwitzdorf fuhr die Hochwaldabfahrt hinunter. Als er im unteren Bereich der Piste über eine unübersichtliche Geländekante fuhr, bemerkte er erst im letzten Moment die Skifahrerin und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Zwei Sportler vom Krippenstein geflogen

In der Freeride-Arena am Krippenstein (Bezirk Gmunden) wurde Samstagmittag ein verletzter Snowboarder mittels Bergetau gerettet und ins Spital geflogen. Der 32-Jährige aus dem Bezirk Gmunden rutschte gegen 12.30 Uhr in der Variante „Angeralm“ beim „Mistplatz“ mit dem Snowboard über eine drei bis fünf Meter hohe und vereiste Steilstufe hinunter und verletzte sich dabei am Rücken. Ein zufällig am Berg anwesender Obertrauner Bergretter wurde zum Ersthelfer. Am Sonntag stürzte offensichtlich an derselben Stelle ein Neunjähriger mit seinen Skiern ab. Der Bub aus Ungarn, der mit seinem Vater unterwegs war, zog sich Geischtsverletzungen zu. Er wurde ebenfalls mit dem Hubschrauber gerettet und ins Spital geflogen.

Fatale Folgen hatte der Sturz eines 17-Jährigen am Donnerstag auf dem Hochficht in Klaffer. Der Tscheche war – wie berichtet – in den gesperrten Funpark „Blackhill Park“ eingefahren und nach einem Sprung auf dem Rücken gelandet. Der Bursch ist vom sechsten Wirbel abwärts gelähmt.