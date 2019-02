Skifliegen in der dritten Dimension

Von Tobias Hörtenhuber

Nur wenige Menschen auf der Welt kennen das Gefühl, mit Skiern 250 Meter weit zu fliegen, aber viele Menschen beobachten die Sportler staunend dabei. Und bekommen dank ausgefeilter Technik einen immer tieferen Einblick in die Sportart. Der Film „The Big Jump – Flieg mit uns in 3D“ (ab 7. März auch in oö. Kinos zu sehen) versucht, dem noch eins draufzusetzen.

„Skifliegen ist eine ganz, ganz sensible Sportart und das bekommt man in der dritten Dimension hautnah mit“, erklärte Ex-ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner, der in den letzten drei Jahren als sportlicher Berater den Film begleitete und auch am Drehbuch mitschrieb.

Neben dem Gefühl des Fliegens erhalten die Zuschauer aber auch einen Einblick in den Alltag der Skispringer. Der ORF-Reporter Hanno Settele spricht mit Stefan Kraft und Michael Hayböck, begleitet aber vor allem das norwegische Nationalteam — beim Kartenspielen, genauso wie bei der Skiflug-WM in Oberstdorf. Auf jeden Fall sehenswert — für Skisprung-Fans und solche, die es noch werden wollen.