Skiflug-WM: Wer wird der „König der Lüfte“?

Von Tobias Hörtenhuber

Was liegt zwischen Vierschanzentournee und Olympia? Richtig! Die Skiflug-WM in Oberstdorf. Auf der 2016 umgebauten Heini-Klopfer-Schanze geht es um den letzten großen Einzeltitel, der Tourneesieger Kamil Stoch noch fehlt. Und auch wenn der Pole am Kulm (21.) schwächelte, der 30-Jährige zählt zu den heißesten Anwärtern auf den Titel, der in vier Durchgängen (Freitag und Samstag) vergeben wird. Wer sonst noch um Edelmetall mitmischen wird — der VOLKSBLATT-Check.

Die Top-Favoriten

Andreas Stjernen sprang mit dem Kulm-Sieg (erster Weltcup-Erfolg) endgültig aus dem Schatten seiner norwegischen Teamkollegen. Jetzt hat der 29-Jährige Lust auf mehr.

Daniel Andre Tande sprang sich mit Platz zwei am Kulm den Tournee-Frust (Rang 8) von der Seele, bewies mit dem weitesten Flug des Wochenendes auf 240,5 m seine enormen Fliegerqualitäten.

Im erweiterten Kreis

Andreas Wellinger stellte im Vorjahr mit 238 m den Schanzenrekord in Oberstdorf auf, wurde zwei Mal Zweiter. Hält der Deutsche dem Druck der Heim-WM stand, dann ist mit dem sympathischen 22-Jährigen auf jeden Fall zu rechnen.

Stefan Kraft ist mit Sicherheit für eine Medaille gut. Wer den Weltrekord (253,5 m) hält und bisher als einziger auf der neuen Oberstdorf-Schanze gewonnen hat, den darf man nie abschreiben.

Peter Prevc ist der Titelverteidiger und kam nach schwacher Saison mit Platz sechs am Kulm rechtzeitig wieder im Spitzenfeld an.

Simon Ammann riecht Olympia und präsentiert sich in Top-Form. Mit Platz drei war der 36-Jährige DIE Überraschung in Bad Mitterndorf.

Robert Johansson ist norwegischer Rekordhalter (252 m) und erweist sich schon länger als begnadeter Skiflieger.

Richard Freitag gilt als Wundertüte. Der dreifache Saisonsieger steigt nach dem Sturz in Innsbruck bei der WM wieder ein, fraglich, wie schnell der Deutsche an die bisherige Form anknüpfen kann. Die heutige Quali (16/live ORF eins) wird es zeigen.

Die Außenseiter

Oldie Noriaki Kasai (45) oder die Norweger Anders Fannemel und Johann Andre Forfang dürfen nicht vergessen werden.

Könnten die ÖSV-Adler Michael Hayböck, Clemens Aigner und Manuel Poppinger um Edelmetall mitspringen, wäre das doch eine Überraschung.

Die Skiflug-WM

Ort: Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf (D), HS 235 m

Schanzenrekord: Andreas Wellinger (D) 238 Meter

Programm (jeweils 16 Uhr, live ORF eins):

Donnerstag: Qualifikation; Freitag: Einzel 1. + 2. DG; Samstag: Einzel 3. + 4. DG; Sonntag: Teambewerb

ÖSV-Aufgebot: Clemens Aigner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Manuel Poppinger, Florian Altenburger (Ersatz).

Ergebnisse 2016 (Kulm), Einzel:

1. Peter Prevc (SLO) – 2. Kenneth Gangnes (NOR) – 3. Stefan Kraft (Ö).

Team:

1. Norwegen – 2. Deutschland – 3. Österreich (Kraft, Poppinger, Fettner, Hayböck).

A „Rauschg’schicht“

Jene Diebe, die am Samstag beim Skifliegen am Kulm aus einem Container unter anderem eine Hose und eine Jacke von Gregor Schlierenzauer, einen Windponcho von Stefan Kraft sowie eine Haube von Michael Hayböck gestohlen hatten, merkten rasch, dass die Aktion wohl nicht recht clever war. Die zwei Steirer brachten die Stücke am Sonntag reumütig zur Polizei, wie jetzt bekannt wurde. Der Diebstahl war demnach eine typische „Rauschg’schicht“, der 29-Jährige und sein 40-jähriger Freund entdeckten den offenen Container und schlugen, vom Alkohol ermutigt, „eiskalt“ zu.