Skitourengeher überlebten Lawinenabgänge nicht

Österreicher (55) starb im Wallis – Gleichaltriger Obersteirer kam am Scheiblingstein in Admont ums Leben – Tscheche starb am Hohen Göll

ADMONT/SITTEN – Der weiße Tod schlug auch an diesem Wochenende wieder zu. Ein 55-jähriger Tourenskifahrer aus Österreich ist Samstagmittag bei einem Lawinenunglück am Zackengrat in der Schweiz tödlich verunfallt. Seine drei Begleiter blieben unversehrt. Der Mann war mit ihnen auf dem Weg zum 3698 Meter über dem Meer liegenden Balmhorn, am Zackengrat löste sich eine Schneeverwehung und riss ihn mit in die Tiefe. Er konnte auf 2200 Metern nur noch tot geborgen werden.

Ebenso tödlich endete für einen gleichaltrigen Obersteirer am Samstag eine Skitour am Scheiblingstein in Admont (Bez. Liezen). Der Mann stand auf einer Kammlinie, als die Wechte unter ihm brach und er mit den Schneemassen in die Tiefe stürzte. Die verschüttete Leiche wurde rund 600 Metern unterhalb des Gipfels gefunden, nachdem ein Bekannter den Unfall beobachtet und Alarm geschlagen hatte.

Tscheche hatte sich von Freunden getrennt

Am Hohen Göll bei Golling im Tennengau verlor ein Tscheche (41) sein Leben. Er hatte sich von seinen Begleitern im oberen Alpeltal getrennt und war allein weiter aufgestiegen. Als er am Abend nicht beim Treffpunkt erschien, schlugen die Bergkameraden Alarm. Noch in der Nacht wurde er tot in einem Lawinenkegel entdeckt.

Zwei Skitourengeher einer zehnköpfigen Gruppe wurden bei der Abfahrt von der Möslalm im Navistal (Bez. Innsbruck Land) verschüttet und von den Kollegen ausgegraben. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik geflogen. Ihren Airbags haben es zwei Österreicher zu verdanken, dass sie bei einem Lawinenabgang vom Gipfel des Hohen Tors (2636) in Gschnitz (Bez. Innsbruck Land) auf dem Schnee zu Liegen kamen. Ein Mann wurde nach 50, der andere nach rund 200 Metern gestoppt.

Urlauberin stürzte über Eisfall

Nur noch tot konnte eine 56-jährige Deutsche am Samstag in Viehhofen im Salzburger Pinzgau gefunden werden. Die Frau dürfte beim Versuch über ein Steilgelände abzusteigen, ausgerutscht und über einen Eisfall in die Tiefe gestürzt sein. Sie war am Vortag als vermisst gemeldet worden.