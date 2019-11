Skizirkus hat ein Speed-Problem

Seit Jahren wird im alpinen Ski-Weltcup über das fehlende Gleichgewicht zwischen Speed- und Technik-Bewerben diskutiert. Die Herren bestreiten heuer neben drei Kombinationen 18 Speed- und 23 Technikrennen, bei den Damen lautet das Verhältnis 16:21 (vier Kombis).

Diese Entwicklung beschränkt sich aber nicht auf den Weltcup. „Es gibt immer weniger Speed-Rennen für den Nachwuchs“, sagte Kurt Steinkogler, Obmann des VNZ Hinterstoder. „Die Verletzungsgefahr spielt eine Rolle, viele Eltern ziehen ihre Kinder vom Speed ab“, ergänzte Günther Sulzbacher (ASVÖ Spital/Pyhrn).

Des Problems ist man sich beim Skiverband bewusst. „Es bei jeder Präsidenten-Konferenz ein Thema“, sagte Fritz Niederndorfer, oö. Landesskiverbands-Präsident. Ziel sei es, die schnellen Disziplinen wieder öfter unterzubringen. Allerdings gibt es teils zu wenig geeignete Strecken, zumal auch die Sicherheitsauflagen stark nach oben geschraubt wurden.

Über fixe Speedstrecken wird diskutiert, etwa am Zwölferkogel, wo alle Verbände Trainingsmöglichkeiten haben sollen. OÖ ist mit den infrastrukturellen Möglichkeiten in Hinterstoder ein Vorreiter: „Da haben wir einen großen Vorteil gegenüber anderen Bundesländern“, so Markus Gattinger, Neo-Direktor der Ski-MS Windischgarsten. cg