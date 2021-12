Skoda Enyaq iV 80 – Viel Plus, kaum Minus

Eine lange Tradition hat Skoda allemal, aber nicht gerade auf dem Gebiet der E-Mobilität. Der erste rein elektrische Skoda hörte auf den Namen Citigo, der baugleich mit den Konzernbrüdern Seat Mii und VW E-Up war.

Das Gastspiel dauerte nicht lange, es startete im Jahr 2019 und 2020 war bereits Schluss. Doch das war nicht das Ende der Fahnenstange, denn Ende des Vorjahres stellten die Tschechen den Enyaq vor, der durchaus als Elektroerstling von Skoda durchgehen kann, auch wenn er natürlich die VW-konzerneigene MEB-Plattform zur Grundlage hat.

Typenschein

Skoda Enyaq iV 80 5-türig

Preis: ab € 46.470,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 62.180,20 unter anderem inklusive schwenkbarer Anhängerkupplung € 933,60, Drive-Paket Sport Plus € 945,60, Fahrerassistenz-Paket Plus € 1104,-, Family-Paket Plus € 565,20, Klima-Paket Plus € 865,-, Komfort-Paket Plus € 1404,-, 125 kW-DC-Ladeleistung € 525,60,-, Licht und Sicht-Paket € 1350,-, 21-Zoll-Felgen € 1352,40, Memorysitz-Paket Basic € 525,60, Panorama-Glasschiebe- und Ausstelldach € 996,-, Parkhilfe-Paket Plus € 649,- und Wärmepumpe € 1206,-; einen Skoda Enyaq (iV 60) gibt es ab € 40.060,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 2 Jahre, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku

Service: alle 2 Jahre

Technische Daten:

Motor: 132 kW/180 PS, 70 kW/95 PS Nenndauerleistung, max. Drehmoment 310 Nm bei 6000 U/min

Getriebe: Eingangautomatik

Antrieb: Heckantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,5 s

Leistungsgewicht: 12,12 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 18,1 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 18,8 kWh

Eckdaten:

L/B/H: 4649/1879/1616 mm

Radstand: 2765 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2182/2612 kg

Kofferraum: 585-1710 Liter

Akku brutto/netto: 82/77 kWh

Reifen: 4 x 255/40 R21 102T auf 21“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 7

Geländedaten:

Bodenfreiheit: 186 mm

Böschungswinkel vorne/hinten: 15,4°/16,7°