Skoda Fabia – Mit großen Ambitionen

In der Volkswagenhierarchie hat der Skoda Fabia den VW Polo als beliebtester Konzern-Kleinwagen in Österreich abgelöst. Entsprechend hoch sind daher die Erwartungen an den 4,11-Meter-Fünfsitzer, der in nunmehr vierter Generation auf Kundenfang geht.