Sky-Duo am Berg dem Himmel nah

Thomas und Froome nahmen bei der Tour de France das Heft in die Hand

Das Team Sky nutzte die erste Bergankunft der Tour de France zu einer Machtdemonstration. Die „himmlische“ Equipe schwebt mit einer Doppelführung in die heutige „Königsetappe“ mit drei schweren Bergwertungen (175 km), will in Alpe-d’Huez wieder dem Radsport-Himmel ganz nah sein.

Geraint Thomas übernahm mit dem Sieg auf dem elften Teilstück von Albertville nach La Rosiere vor seinem Teamkapitän Chris Froome die Spitze der Gesamtwertung. Der 32-jährige Waliser führt nach der zweiten Alpenetappe über 108,5 km mit mehreren schweren Bergwertungen nun 1:25 Minuten vor Titelverteidiger Froome. Ex-Giro-Sieger Dumoulin hat 1:44 Minuten Rückstand. Der bisherige Spitzenreiter Greg van Avermaet (BEL/BMC), der seit der dritten Etappe geführt hatte, verlor erwartungsgemäß viel Zeit.

„Auf diesem Berg zu gewinnen, ist etwas Spezielles. Ich habe nicht damit gerechnet. Das Gelbe Trikot zu tragen, ist eine große Ehre“, meinte Thomas. Der Waliser hatte in der Schlussphase aus der bereits stark dezimierten Favoritengruppe heraus die entscheidende Attacke laciert und knapp vor dem Ziel auch noch die Ausreißer abgefangen.

Die drei Österreicher Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger (beide Bora) und Michael Gogl (Trek) kamen mehr als 20 Minuten hinter Thomas ins Ziel.