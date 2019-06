Smartphone ist unverzichtbar

LINZ – Das Smartphone dominiert alle Lebensbereiche der Jugendlichen und hat dem TV-Gerät längst den Rang abgelaufen.

Das ergab die aktuelle Oö. Jugend-Medien-Studie, die vom market-Institut im Auftrag der Education Group des Landes OÖ alle zwei Jahre den Medienkonsum der 11- bis 18-Jährigen abfragt. Demnach haben 94 Prozent Zugang zu einem Smartphone, das täglich im Einsatz ist. Für 82 Prozent ist es unverzichtbar, im Vergleich dazu gilt das für das Fernsehen nur für 26 Prozent der 500 Befragten.

„Sahen 2011 die Jugendlichen noch eineinhalb Stunden fern, sind es jetzt nur mehr 45 Minuten. Dafür wird fast drei Stunden pro Tag gestreamt, eineinviertel Stunden werden mit Kurzclips im Internet verbracht“, erläutert market-Chef David Pfarrhofer.

Der Computer ist fast täglich im Einsatz, als wichtiges Werkzeug für Schule und Beruf, 80 Minuten werden aber mit Computerspielen verbracht. „Es ist wichtig, dass wir aktuelle Trends frühzeitig erkennen und Entwicklungen verfolgen.

So können wir Potenziale erkennen, aber auch Gefahren im Medienverhalten gegenzusteuern“, betont Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander und ergänzt: „Digitale Bildung ist kein Bereich, in dem sich wenige Schulstandorte spezialisieren sollten, sondern ein Thema, das in allen Schulen erforderlich ist.“

Treffen von Freunden bleibt extrem wichtig

Auch wenn die Medienauswahl immer größer wird, steht beim Nachwuchs, das Freundetreffen an erster Stelle (72 Prozent), gefolgt von den technischen Geräten (66 Prozent) und der Kommunikation über WhatsApp (64 Prozent) sowie Zeit mit der Familie zu verbringen (62 Prozent).

Fast die Hälfte verfügt über ein unbegrenztes Datenvolumen und ist im Schnitt zwei Stunden pro Tag online. YouToube ist die beliebteste Internet-Aktivität (78 Prozent), gefolgt von Instant Messaging (58 Prozent) und für die Schule etwas suchen (53 Prozent).

Jeder Zweite liest aber auch ein Buch

Die Hälfte der Jungen liest gerne, unverändert stehen Bücher und Zeitschriften bei Mädchen höher im Kurs als bei Burschen.

Lediglich ein Drittel nutzt auch E-Books. Im Vergleich zu 2015 stieg der Einsatz der Smartphones im Unterricht von 25 auf 46 Prozent. Auch die Pädagogen stufen den Umgang mit Computer und Internet beinahe gleichwertig mit dem Umgang mit Büchern ein.