Andreas Prommegger hat am Samstag den Saisonauftakt der Snowboarder im Parallel-Riesentorlauf gewonnen. Der 39-jährige Salzburger setzte sich im Finale in Bannoje in Russland gegen Aaron March (ITA) durch und feierte seinen 18. Weltcupsieg.

Alexander Payer und Daniela Ulbing mit jeweils vierten Plätzen sowie Claudia Riegler als Fünfte sorgten für ein mannschaftlich starkes ÖSV-Ergebnis.