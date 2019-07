So besiegt man einen mächtigen Dummkopf

Von Eva Hammer

Lauer Sommerabend am Dienstag auf der Burgruine Reichenau, feinstes Wetter für die Premiere von „Robin Hood und Marian“ als Kinder- und Jugendstück, an dem auch die Erwachsenen sichtlich ihre Freude haben. Die Textfassung, zugeschnitten auf das große Ensemble und das mittelalterliche Flair der Burgruine, stammt von Günther Weiß.

Ausgelassene Komik und berührende Heldenreise

Regisseurin Andrea Schnitt trifft genau das Maß zwischen ausgelassener Komik und berührenden Heldenreisen. Im englischen Königshaus regiert ein herrliches Komikerduo — Christian Luger als Sheriff von Nottingham und Joy Mader als Jack the Wiesel. Mächtig, aber ein Trottel ist der Sheriff, klug hingegen sein quirliger Narr. Die Rolle des raffinierten Intriganten, der nur vordergründig die Witzfigur spielt, scheint Mader auf den Leib geschrieben. Sie fädelt auch ein, dass Sir Richard samt seinem Bauernvolk im Kerker landet. Richards Nichte, Lady Marian, flüchtet zu Robin Hood und seinen Kumpanen in den Sherwood Forrest. Ihr französischer Hauslehrer hat sich schon vorher zu den Vogelfreien gesellt. Dort lässt er nicht locker, den Haudegen stets im falschen Moment höfische Sitten beizubringen. Französelnd räumt Simon Seher die Lacher ab.

Robin Hood „mit zwei o und weichem t“ verliebt sich auf den ersten Blick in die ebenbürtige Marian. Die beiden leisten einander vorerst äußeren und inneren Widerstand, erliegen aber chancenlos ihren Gefühlen. Nadine Moser ist eine resolute Marian. Nachdem sie klargestellt hat, dass sie sich nicht für Waschen, Kochen, Putzen zuständig fühlt, kämpft sie gleichberechtigt in der Truppe. Robin gerät in eine Falle des Sheriffs, just als er seine Meditationsübungen macht. Ein kollektives „Om“ des Publikums gibt ihm Kraft für die Gefangenschaft. Marian hat die zündende Idee zur Befreiung von Richard und Robin. Nun ist sie es, die die Kumpels anführt ins Schloss und zum Happyend. Professionell kämpfen Höfische wie Geächtete mit Schwertern und Stöcken. Über die Burg hinaus und zurück fliegen Pfeile, die natürlich ins Schwarze treffen.

Farblich und stilistisch stimmige Kostüme (Margit Söllradl) verstärken die harmonischen Bilder auf der Bühne von Andreas Henter. Eine gelungene, ernsthaft-witzige zweistündige Inszenierung, begeistertes Publikum!