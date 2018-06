So erging es DFB-Team als Champion

Von Roland Korntner

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft geht in Russland zum vierten Mal als regierender Weltmeister in ein Turnier, in den ersten drei Anläufen lief es nicht nach Wunsch:

1958: Dem „Wunder von Bern“ gegen Ungarn folgte bei der Endrunde in Schweden immerhin der Einzug ins Halbfinale, in dem aber gegen den Gastgeber mit 1:3 Endstation war, im Spiel um Platz drei setzte es schließlich ein 3:6 gegen Frankreich.

Schmach von Cordoba

1978: Als Europameister (1972), Weltmeister (1974) und Vize-EM (1976) reiste Deutschland zur Endrunde nach Argentinien, doch die Mannschaft befand sich im Umbruch, so standen etwa Franz Beckenbauer, Günther Netzer (endgültig) und Paul Breitner (vorübergehend) nicht zur Verfügung. So gab es in der Vorrunde zwei 0:0 (gegen Polen und Tunesien) sowie ein 6:0 gegen Mexiko, was zum Aufstieg in die Zwischenrunde reichte. Dort folgte die nächste Nullnummer gegen Italien und ein 2:2 gegen die Niederlande, womit es im Match gegen Österreich nur noch um den Einzug ins Spiel um Platz drei ging. Doch es folgte in Cordoba das legendäre 2:3 der offensichtlich zerstrittenen DFB-Elf gegen Österreich, womit für beide Mannschaften das Turnier zu Ende war.

Effenberg-Skandal

1994: Vier Jahre nach dem 1:0-Finaltriumph über Argentinien war beim Turnier in den USA im Viertelfinale sensationell gegen Bulgarien Endstation. Überschattet wurde das Turnier von internen Querelen, Stefan Effenberg wurde sogar ob eines Stinkefingers in Richtung Fans nach dem 3:2 in der Gruppenphase gegen Südkorea vorzeitig nach Hause geschickt. Dabei hatte Franz Beckenbauer nach dem Triumph 1990 noch geglaubt, dass das deutsche Team (ob des Reservoirs an Spitzenspielern nach der Wiedervereinigung) auf Jahre unschlagbar wäre. Ja, ja selbst der „Kaiser“ kann sich irren.

Tolle Serie unter Löw

Gegenwart: Allerdings hat Deutschland unter Teamchef Joachim Löw eine imposante Serie aufzuweisen. Nach Platz drei anno 2006 (unter dem Chef Jürgen Kliensmann und Co. Löw) folgte 2010 der dritte Rang und 2014 eben durch ein 1:0 n.V gegen Argentinien der Titel. Auch beim Confed-Cup 2017 (1.) und bei Europameisterschaften ging es mit Löw 2008 (2.), 2012 (3.) und 2016 (3.) immer mindestens bis ins Halbfinale. Zudem wurden alle Auftaktspiele unter Löw (zum Teil sehr klar) gewonnen.