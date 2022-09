Strugl: Eingriff in die Märkte zeitlich begrenzt notwendig — Vorschläge der EU „jedenfalls zu wenig“

Die „multiple Krise“ mit Klimawandel, Krieg, Inflation, Pandemiefolgen und einer drohenden Rezession wird nach Ansicht von Oesterreichs-Energie-Präsident Michael Strugl massive Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere auf die Energiewirtschaft haben. „Wir werden so etwas wie kriegswirtschaftliche Maßnahmen erleben“, sagte Strugl am Mittwoch beim „Oesterreichs Energie Kongress 2022“.

Strugl bedauert, es seien heute „die Unternehmen der Energiewirtschaft, die am Pranger sind.“ Dabei hätten diese mitgeholfen, Entlastung zu ermöglichen, etwa durch Abschalteverzichte.

„Letztlich ist auch die Strompreisbremse etwas grundsätzlich Vernünftiges, den Menschen einen Grundbedarf zu stützen und erst darüber hinaus wieder den Markt wirken zu lassen.“ Strugl forderte auf europäischer Ebene und national einen Schulterschluss zwischen Regierung und Opposition, Bund, Ländern und Gemeinden sowie Sozialpartnern, um die Energieversorgung zu sichern.

Die Zeit drängt

Die Strommarkt-Liberalisierung habe durch den Wettbewerbsmarkt viele Vorteile für die Konsumenten und die Wirtschaft gebracht und die Preise sinken lassen. „Heute gehen wir in eine völlig andere Situation. Und daher wird es auch notwendig sein, in diese Märkte zu intervenieren“, sagte Strugl. Das müsse mit Umsicht und zeitlich begrenzt erfolgen, „aber es wird notwendig werden“.

Angesichts des Problemdrucks sei das, was bis jetzt am Tisch der Europäischen Kommission liege, „jedenfalls zu wenig“. Gewinnabschöpfungen bei Unternehmen müssten erst in jedem Land umgesetzt werden und man brauche einen Mechanismus, wie dieses Geld umverteilt wird. „Bis es bei denen ankommt, die es wirklich brauchen, wird Zeit vergehen. Zeit, die vielleicht manche Unternehmen gar nicht mehr haben.“

Großflächiger Ausbau

Längerfristig brauche man einen großflächigen europäischen Ausbau von erneuerbarer Erzeugung, von Netzen und Speichern. „Wir müssen unsere Kapazität fast verdreifachen, um eine doppelte Strommenge 2040 möglich zu machen.“ Die Energieunternehmen seien bereit, 46 Mrd. Euro bis 2030 zu investieren. Dafür brauche man Flächen zur Projektentwicklung, schnelle Verfahren und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen, „damit uns dieses Geld nicht vorher oder im Zuge einer Abschöpfung dann genommen wird.“