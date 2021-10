So geht also Weltpolitik

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

BND, Abteilung biologische Kriegsführung. Was für eine Ansage, wenn das Telefon klingelt! Der deutsche Bundesnachrichtendienst, kurz BND, ist zuständig für die Außen- und Sicherheitspolitik, weiß also im besten aller Fälle, was so über und unter der Decke der Weltpolitik los ist.

In den 1990er-Jahren gab es da ein paar Unstimmigkeiten … so könnte man es nennen. Unter dem sehr aussagekräftigem Titel „Curveball. Wir machen die Wahrheit“ hat Johannes Naber den Stoff, der Geschichte schrieb, auf die Leinwand gebracht und eine Portion Sarkasmus dazugemischt. In der Hauptrolle Sebastian Blomberg als BND-Biowaffenexperte Wolf.

Irgendwie ein Netter

Einen Biowaffenexperten stellt man sich vielleicht anders vor, denn wenn eine Steigerung in diesem Fall nicht so wahnsinnig pervers wäre, wäre das ja die grausamste Art der Kriegsführung, worin sich der Herr auskennt. Wolf ist aber irgendwie ein netter Kerl, dem wir zu Beginn im Irak begegnen, wo er 1997 im Rahmen der UN-Kontrollmission nach Massenvernichtungswaffen sucht.

Auch nach dem Einstellen der Kontrollen ist er sich sicher, dass Saddam Hussein geheim Biowaffen produziert. Zurück in Deutschland verrät ihm ein irakischer Informant – Gegenleistung! –, dass Wolf mit seinen Vermutungen richtig liegt. Endlich hat der BND brisante Infos und ist dem CIA voraus! Doch so einfach ist das nicht, wie Wolf erfahren muss.

Wem nutzt welche Version der Wahrheit? Macht gar ein Krieg jetzt Sinn? Die CIA hat ganz andere Ideen als der BND, dann kommen noch die privaten Eitelkeiten der einzelnen Akteure dazu. Eines ist völlig klar: Donald Trump ist nicht der Erfinder der „alternativen Wahrheiten“. Der Spannung zuliebe sei nicht verraten, was alles passiert, eines sei aber gesagt: Sie werden Ihren Ohren und Augen kaum trauen wollen, wie Weltpolitik geht. Leider.

Von Mariella Moshammer