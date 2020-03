So können Sie via Computer mit anderen Kontakt halten

Derzeit müssen wir uns zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung selbst isolieren. Um dennoch Kontakt mit Familienmitgliedern und Freunden zu halten, bieten sich neben dem Telefon auch Computerprogramme an, mit denen man einander schreiben, miteinander sprechen und sogar Videotelefonie betreiben kann – so genannte Messenger-Dienste.

Wir zeigen Ihnen im Folgenden im Detail, wie man Skype – einen der beliebtesten Messenger – auf dem eigenen Computer installieren kann.

Psychologen raten wie berichtet, in Zeiten der notwendigen weitgehenden Isolation soziale Kontakte verstärkt über Handy, Computer & Co. aufrecht zu erhalten. So lässt sich die Zeit in den eigenen vier Wänden besser überbrücken.

Im Kasten rechts unten stellen wir ein Programm vor, mit dem man sich über Fernwartung bei Computerproblemen helfen lassen kann.

Weitere Messenger-Programme, die Sie auf Ihrem Smartphone installieren können, sind etwa WhatsApp, Threema, Telegram und Viber. Diese finden Sie im AppStore (bei Apple iOS) und PlayStore (bei Android-Geräten).

Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie sich die Nutzungsbedingungen durchlesen und nur mit Personen Kontakt aufnehmen, die Sie kennen und denen Sie vertrauen können.