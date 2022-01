So wahr, dass einem übel wird

Gute Kunst ist die, die satt macht. Und so gesehen soll, nein, muss sie für jeden da sein. Ein Obdachloser hat in der inhaltlich dritten Episode des Films „Der Schein trügt“des serbischen Regisseurs Srdjan Dragojevic diese Erleuchtung. „Kulturferne“ sind plötzlich beseelt von der Kunst, die nicht nur nährt, sondern auch Bakterien und Viren tötet.

Viele Jahre sind vergangen seit den Begebenheiten des ersten Parts, der 1993 spielt. Doch alles greift bis in die Zukunft ineinander in diesem so ungewöhnlichen wie fesselnden Film voll grotesker, teils vielleicht zu überdrehter Momente.

In einer Flüchtlingsunterkunft greift der gutmütige Stojan (Goran Navojec) zu seiner Glühbirne und bekommt nicht etwa Licht, sondern eine Erleuchtung in Form eines Heiligenscheins, der fortan sein Haupt ziert.

Ganz zum Missfallen seiner Frau Nada (Ksenija Marinkovic), die ihren Gatten zum massiven Sündigen anhält. Der Heiligenschein bleibt, doch Stojan verliert seine reine Seele und wird zum wahrhaftigen Arschloch. Diese Wandlung führt ihn bis an die Spitze. Doch bis dahin soll noch viel passieren, doch zu viel verraten werden soll an dieser Stelle nicht werden. Verurteilte Babys, immer wieder der liebe Gott und die Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät, spielen bedeutsame Rollen.

Es ist derb, brutal und durch und durch böse, was Srdjan Dragojevic in „Der Schein trügt“ zeigt. Jede Wahnsinnigkeit lädt zum geistigen Verweilen ein, auch wenn es einem dabei immer übler wird. Ein hervorragend schräger und absurder Blick auf unserer Abgründe und grauslige Verdorbenheit.

Von Mariella Moshammer