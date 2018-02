So wartet auf Ried „Zitterpartie“

Von Roland Korntner

Minus 2 Grad zeigte der Blick aufs Thermometer bei Anpfiff in der Keine Sorgen Arena und auch das Spiel der SV Guntamatic Ried wirkte zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft der Ersten Fußball-Liga ein wenig eingefroren.

Letztlich mussten sich die Innviertler mit einem 1:1 gegen den FAC begnügen. „Das war nicht Fisch und nicht Fleisch“, gestand Trainer Lassaad Chabbi. In der Tat: Selten wurde den 2654 Fans einmal warm ums Herz, vor der Pause blieben zwei Chancen von Fröschl (17, 23.) die einzig nennenswerten Aktionen.

Die heiß ersehnte Fühung gelang schließlich per Elfmeter. Becirovic legte Chabbi, diese Chance ließ sich Wießmeier nicht entgehen und fixierte das 2:0 (58.). Die Freude währte freilich nur kurz, denn nach kräftigem Schnitzer von Reiner konnte der FAC durch eine schöne Einzelaktion von Sahanek nur zwei Minuten später ausgleichen. Beide Treffer waren aber keine Eisbrecher, danach plätscherte die Partie wieder so vor sich dahin. Lediglich eine Chance von Fröschl, dessen Abstauber in den Korner gelenkt wurde (64.), und ein Schuss von Sahanek aus spitzem Winkel (72.) sorgten noch für Gefahr.

Fazit: Eine deutliche Leistungssteigerung ist nötig, denn sonst wird die Rückkehr in die Bundesliga zur Zitterpartie. Zunächst wartet aber am Mittwoch der Cupschlager in Wien gegen Rapid.

Blau Weiß drehte Spiel

Erfolgreicher startete Schlusslicht Blau Weiß ins Frühjahr. Die von vielen herbei geredete Aufbruchsstimmung war vorerst auf dem Rasen freilich nur selten zu beobachten. Was auch an den klar überlegenen Gästen des FC Liefering lag. Nach 29 Minuten verwehrte Schiri Ouschan den Salzburgern einen Strafstoß, Jackel hatte Koita von den Beinen geholt. Bei diesem Angriff verletzte sich auch Rodnei an der Wade, der Innenverteidiger wurde durch Huspek ersetzt.

Offenbar hatten sich die Linzer ihr Pulver für Durchgang zwei aufgehoben, eine Jackel-Granate entschärfte Coronel mit Mühe (48.), der quirlige Lüchinger verzog ganz knapp (56.).

Zwischenzeitlich hatte Szoboszlai aus 17 Metern ins Kreuzeck zur verdienten Lieferinger Führung (51.) getroffen.

Aus dem Nichts der Ausgleich, Lüchinger verwertete einen Handelfer knallhart (64.), dann markierte Krainz, der Coronel überraschte, aus 60 Metern das Tor des Monats (72.) und den 2:1-Heimsieg.

„Die erste Hälfte war nicht zum Anschauen, aber wir haben auch nichts zugelassen. Dann das Wahnsinns-Tor vom Krainz, so was hab ich live auch noch nicht gesehen“, zog der Linzer Trainer Sageder nach dem perfekten Einstand zufrieden Bilanz. „So muss es auch weiter gehen, wir sind ja immer noch Letzter.“