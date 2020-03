So wintern Sie ihr Fahrrad aus

Der Frühling ist definitiv schon eingekehrt – Zeit also, um das Fahrrad aus seinem Winterschlaf zu erwecken.

„Vor der ersten Ausfahrt sollte man das Fahrrad aber auf jeden Fall einem Sicherheitscheck unterziehen“, empfiehlt Herbert Breitenfellner vom ÖAMTC Oberösterreich. Besonderes Augenmerk sollte Bremsen, Reifen und der Gangschaltung gelten.

„Wenn das Rad grundsätzlich gut gewartet ist, dann ist es wohl, wenn überhaupt, mit wenigen Drehern an Schrauben und ein paar Tropfen Öl getan. Rattert die Kette und ziehen die Bremsen nicht, dann ist der Besuch beim Bike-Profi empfehlenswert“, so Breitenfellner.

Der ÖAMTC Oberösterreich bietet übrigens an allen Stützpunkten seinen Mitgliedern einen kostenlosen Fahrradcheck an. E-Biker sollten während der kalten Jahreszeit den Akku an einem frostsicheren und trockenen Ort gelagert haben. Ist alles gecheckt, dann kann die erste Fahrt beginnen.

„Die ersten Meter sollten dennoch gemächlich zurückgelegt werden, denn es braucht etwas Zeit, bis sich Mensch und Maschine wieder aneinander gewohnt haben“, appelliert der ÖAMTC-Techniker. Senioren und Wiedereinsteigern bietet der ÖAMTC Oberösterreich auch heuer wieder an den Stützpunkten E-Bike-Kurse an. Alle Termine und Informationen dazu finden Sie auf www.oeamtc.at/oberoesterreich.