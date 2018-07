Sobotka: Regierung will die „pro-israelischste“ sein

Nationalratspräsident in Israel: Österreich wolle „mehr denn je die Verantwortung umfassend wahrnehmen“ — „Viel wurde verdrängt“

Österreich vertrete eine „klare und pro-israelische Position, die unverrückbar ist.“ Das betonte am Montag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka beim Besuch der israelischen Parlamentspräsidentin Yuli Edelstein in der Knesset. Die Bundesregierung mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze ist aktuell bemüht, sich als „pro- israelischste“, „die Österreich jemals hatte“, ins Bild zu rücken. Das Verhältnis zwischen Israel und Österreich ist wie berichtet seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ getrübt: Israel verweigert den Kontakt zu freiheitlichen Ministern. Gerade im Gedenkjahr gelte es für Österreich, mehr denn je die eigene Geschichte zu kennen, „um aus dieser Verantwortung heraus auch die richtigen Taten für die Zukunft zu setzen“, sagte Sobotka.

Bei einem Treffen mit österreichischen Holocaust-Überlebenden in Tel Aviv sagte Sobotka, Österreich habe sich auch nach dem Krieg mitschuldig gemacht, denn „vieles wurde damals verdrängt“. Man habe die Vertriebenen auch nicht zur Rückkehr eingeladen. Es gebe keine Geste, die ein Verbrechen dieser Dimension wiedergutmachen könne, so Sobotka: Was man tun könne, sei heute Verantwortung wahrzunehmen.

Bei einem Treffen mit der Enkelin von Simon Wiesenthal, Racheli Kreisberg, würde Sobotka Wiesenthal als „großen Österreicher“, der Zeit seines Lebens nicht die Wertschätzung erfahren hat, die ihm eigentlich zugestanden wäre.