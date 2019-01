Söder bremst bei Asyl-Debatte

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder tritt beim Thema Asyl die Bremse. Der designierte CSU-Chef sieht nach den mutmaßlich von Asylwerbern im bayerischen Amberg verübten Angriffen auf Passanten keinen Anlass für eine neue Grundsatzdebatte über das Asylrecht. Es müsse auf die Vorfälle „mit aller Konsequenz, aber auch Besonnenheit“ reagiert werden, sagte Söder am Donnerstag zum Auftakt der Klausur der CSU-Bundestagsgruppe im Kloster Seeon.

In Amberg hatten vier Tatverdächtige im Alter von 17 bis 19 Jahren aus Syrien, Afghanistan und dem Iran am Samstag unter Alkoholeinfluss Passanten attackiert. Zwölf Menschen wurden meist leicht verletzt, ein 17-Jähriger wurde wegen einer Kopfverletzung stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Gegen vier Beschuldigte wurde Haftbefehl erlassen.

Söder kritisierte sowohl die Übergriffe auf die Passanten scharf als auch den Versuch von Rechtsextremen, die Vorfälle für sich zu nutzen.

Nicht mehr streiten

Söder soll am 19. Jänner zum Nachfolger von Horst Seehofer als CSU-Chef gewählt werden. In Seeon am Chiemsee beraten die CSU-Bundestagsabgeordneten bis Samstag die künftige Strategie. Der Wechsel an der CSU-Spitze könnte auch entspannend auf das Klima in der Großen Koalition in Berlin wirken. „Streit lähmt und Streit langweilt und Streit nervt, und deswegen sind wir alle jetzt konstruktiv beseelt, es besser zu machen“, verkündete Söder. Dies sei die wichtigste Lehre aus den Wahlschlappen von CDU und CSU im vergangenen Jahr.