Der Roman heißt ganz idyllisch „Hundepark“ und beschreibt doch eine Wolfsgesellschaft, in der es ums nackte Überleben geht.

Zwischen Finnland, Estland und der Ukraine entfaltet die in Helsinki lebende Autorin Sofi Oksanen einen Thriller, der in jenen Wirtschaftszweigen spielt, die jungen Frauen aus dem Osten Erwerbsmöglichkeiten bieten: Eizellen-Spenden, Model-Business und Escort-Service. Korruption und Kriminalität sind dabei allgegenwärtig.

Oksanen gilt als Garant für harte, schonungslose Geschichten mit starkem feministischen Touch, die im Nordosten Europas spielen, wo die einstige sowjetische Einflusssphäre noch immer nachwirkt. „Hundepark“ ist raffiniert geschrieben, wechselt ständig Schauplätze und Zeitebenen und lässt die Leser lange im Dunkeln tappen. Was soll daran dramatisch sein, wenn sich in einem Park in Helsinki eine Frau zu einer anderen setzt, die auf einer Parkbank ganz harmlos einer Familie beim Herumtollen mit ihren Kindern und ihrem Hund zusieht?

Und doch ist die Hauptfigur und Ich-Erzählerin Olenka sofort alarmiert, als sie beiläufig angesprochen wird und in der aufdringlichen Gesprächspartnerin Daria erkennt. Viel scheint die beiden Frauen zu verbinden, Daria übernimmt sofort das Kommando und es geht sofort ums Ganze. Schicht um Schicht wird die Vorgeschichte und das damit verbundene komplexe Netz an Geschäftsbeziehungen, Abhängigkeiten und persönlichen Tragödien enthüllt.

Sofi Oksanen: Hundepark. Kiepenheuer & Witsch, 474 Seiten, 23,70 Euro