Sofortmaßnahmen für Pflege nötig

Aus Anlass des heutigen Internationalen Tages der Pflege fordert der Seniorenbund OÖ fünf Sofortmaßnahmen im Pflegebereich. „Natürlich brauchen wir sehr rasch ein umfassendes Pflegepaket, inklusive einem langfristigen Finanzierungsmodell für die Pflege, dennoch sind einige Sofortmaßnahmen notwendig, die rasch gesetzt bzw. gestartet werden sollten, denn sonst ist Gefahr in Verzug“, betont SB-Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer. Positiv wertet er, dass man bei der Finanzierung des Wegfalles des Pflegeregresses einen Schritt weiter sei, doch brauche es hier rasch Klarheit, denn in der Debatte werde das Alter zum bloßen Kostenfaktor degradiert. Zweitens brauche es eine Offensive für die Pflegeberufe. „Es darf nicht sein, dass teilweise Pflegeheime, die eröffnet werden, nur zum Teil in Betrieb genommen werden können, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt“, so Pühringer. Er hofft drittens, dass die Zertifizierung für alle Vermittlungsagenturen bereits mit 1. Jänner 2019 in Kraft tritt. Viertens brauche es eine Aufwertung der mobilen Pflege und Unterstützungsmaßnahmen für pflegende Angehörige. Eine Maßnahme wäre etwa, das Pflegegeld für die Stufen 1 bis 3 zu erhöhen. „Natürlich wissen wir um die schwierige Situation der öffentlichen Haushalte, aber eine sukzessive Verbesserung der Pflege zu Hause ist unumgänglich, damit einer noch größeren Nachfrage nach Pflegeheimplätzen entgegengewirkt werden kann“, so Pühringer. Und fünftens braucht es einen bundesweiten Masterplan „Pflege“, der dann auf die Länder herunter gebrochen werden kann. Denn die Betroffenen verdienen es, dass hinsichtlich der Pflege langfristig Sicherheit gegeben ist. In diesem Zusammenhang erklärte Pühringer, dass der Seniorenbund als „größte Interessengemeinschaft der Generation 60 plus“ derzeit ein detailliertes Forderungspaket erstelle. Im zweiten Halbjahr will Pühringer dieses vorstellen.