Sohn eines Gmundners in Nicaragua als „CIA-Agent“ festgenommen

Von Manfred Maurer

Er berichtet für die angesehene Washington Post und den britischen Guardian über die blutigen Unruhen im mittelamerikanischen Krisenstaat Nicaragua — am Montag wurde der Journalist und Dokumentarfilmer Carl David Goette-Luciak in der Hauptstadt Managua festgenommen. Zuvor hatten ihn regierungsnahe Medien als „CIA-Agent“ bezeichnet und dem seit drei Jahren im Land lebenden Reporter „intime Beziehungen“ zur Opposition vorgeworfen. In Nicaragua kommt es seit April immer wieder zu Protesten gegen den sozialistischen Präsidenten Daniel Ortega (siehe Stichwort).

bezahlte Anzeige

Goette-Luciak besitzt die US-amerikanische und österreichische Staatsbürgerschaft. Er ist Sohn des aus Gmunden stammenden Politologen Ilja Luciak, der eine Professur an der Universität von Blacksburg im Bundesstaat Virginia innehat. Sein Interesse für Nicaragua hat Carl David wohl vom Vater, dessen Forschungsschwerpunkt auf Mittelamerika liegt und der auch als Wahlbeobachter in El Salvador und Nicaragua sowie als Berater der schwedischen Regierung tätig war.

Familie erleichtert über Freilassung

Die Lateinamerika-Chefin von Amnesty International (AI), Erika Guevara-Rosas, verwies darauf, dass Goette-Luciak schon vor seiner Festnahme bedroht worden sei. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CJP) habe vor Kurzem die nicaraguanischen Behörden gebeten, eine Kampagne gegen den Journalisten zu untersuchen und seinen Schutz zu garantieren.

Als Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestern Mittag auf Twitter die Verhaftung Goette-Luciaks verurteilte und die „sofortige Freilassung“ forderte, hatte die Angehörigen allerdings schon die erleichternde Nachricht aus Managua erreicht: Goette-Luciak ist wieder frei, wie dem VOLKSBLATT aus der Familie Luciak bestätigt wurde. Über seinen Aufenthaltsort und die Umstände der Festnahme wolle man aber keine näheren Auskünfte geben, so eine in Oberösterreich lebende Verwandte Goette-Luciaks. Den Vernehmen nach wurde der junge Mann nach El Salvador abgeschoben.

Stich.wort

Nicaragua — eine sozialistische Desillusionierung

Nikaragua war einmal Sehnsuchtsland aller linken Träumer. 1979 hatte die sandinistische Befreiungsfront mit ihrem Anführer Daniel Ortega die Somoza-Diktatur gestürzt. Die sozialistische Revolution nahm jedoch schnell diktatorische Züge an. Mit dem Niedergang der Sowjetunion blieb die brüderliche Hilfe aus und Ortegas Regime geriet ins Wanken. Die ersten freien Wahlen gewann 1990 ein Bündnis aus antisandinistischen und konservativen Parteien, die das verarmte Land jedoch auch nicht aus der Krise führten. 2006 schaffte Ortega bei der Präsidentschaftswahl das Comeback — und errichtete erneut eine autoritäre Herrschaft. Seit April kommt es immer wieder zu Massenprotesten, gegen die regimenahe Schlägertrupps vorgehen. Die Unruhen fordert schon mehr als 500 Todesopfer.

Foto: AFP/Intiocon